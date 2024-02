"Nasz audyt wykrył wiele nieprawidłowości w MON-ie" - tak mówił w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Przedstawił on szereg zastrzeżeń do resortu, którego szefami byli Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk / Andrzej Lange / PAP

Po pierwsze chodzi o potężne zakupy dla polskiej armii, które odbywały się w ramach tak zwanej pilnej potrzeby operacyjnej, czyli bez przetargów. Jak wyliczono, niedobory w infrastrukturze w związku z zamówionym sprzętem wynoszą do 2035 roku aż 46 miliardów. Dodatkowo wiceminister mówił o gigantycznym chaosie w zamówieniach.

Przykład pierwszy z brzegu - samoloty FA-50. Jak to jest, że samoloty są już w Polsce, a symulatory będą dopiero pod koniec tego roku. Symulatory zaawansowane będą dopiero za 3 lata - grzmiał w Sejmie wiceminister Tomczyk.

Zwrócił też uwagę na inne problemy związane z wybraniem przez PiS tej metody zamówień.

Nie mamy off-setu, nie mamy zwiększenia miejsc pracy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie mamy transferu technologii i całego tego pakietu, który wiąże się zazwyczaj z kupnem sprzętu za tak ogromne pieniądze - wyliczał.

Audyt objął też między innymi działalność podkomisji Antoniego Macierewicza.

Zgodnie z zapowiedzią Cezarego Tomczyka, o godz. 16:00 wnioski ze wstępnego audytu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi na sejmowej komisji. Temat audytu wicepremier poruszył dziś z sejmowej mównicy.

To, co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to jak okradaliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania, trwają audyty w ministerstwach - mówił.

Podobne audyty, jak ten w resorcie obrony, rozpoczęły się we wszystkich ministerstwach.

Rozliczenie rządów PiS zapowiedział jeszcze w zeszłym roku premier Donald Tusk. Mówił wtedy, że taki audyt w resorach jest rzeczą naturalną.