"Rozpoczął się audyt CPK. Za trzy miesiące pierwsze poważne decyzje na bazie audytu. Potem trzy miesiące audytu zaawansowanego i wszystko będzie jasne, co dalej" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wideo youtube

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zapytał, czy sprawy nie rozstrzyga ostatni wpis Donalda Tuska na platformie X. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" - napisał premier. Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że Tusk po prostu stwierdził fakt, bo choć poprzedni rząd przedstawiał projekt jako zaawansowany, to inwestycja nie jest na zaawansowanym poziomie. Tak jak była łąka pod Baranowem, tak jest łąka pod Baranowem. Termin 2028 roku jest absolutnie nierealistyczny. Taki termin realistyczny, gdyby iść według scenariusza poprzedniej władzy - ale audyt to pokaże z pełną dokładnością - to jest dobre pięć, siedem lat więcej - mówiła.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY Z KATARZYNĄ PEŁCZYŃSKĄ-NAŁĘCZ Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pełczyńska-Nałęcz o CPK: Tak jak była łąka pod Baranowem, tak jest łąka pod Baranowem

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że nie przekonuje jej argument, że CPK to za duży projekt dla naszego kraju. Polskę dzisiaj stać na duże projekty. Jeżeli ten projekt się opłaca, jeżeli spowoduje, że będziemy mieli dobrą komunikację lotniczą, efektywną komunikację kolejową, to jak najbardziej tak. Ale to trzeba wykazać w audycie - podkreśliła.

Pełczyńska-Nałęcz o Wąsiku i Kamińskim: Sprawa jest jasna

Pełczyńska-Nałęcz pytana, jak dalej będzie się rozwijała sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, odpowiadała: Sprawa jest jasna. Panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Dopuścili się przestępstwa. Z tego tytułu zostali skazani. Zostali ułaskawieni przez pana prezydenta, prawo akurat tutaj się dopełniło.

Zgodziła się jednak, że w Polsce istnieje chaos prawny. On nie wziął się z niczego, a z wieloletnich nieodpowiedzialnych działań poprzedniej władzy. Stworzyła sytuację, w której są dwa sądy, dwie izby, upolityczniony TK, sędziowie dublerzy. To się nie mogło zdarzyć bezkarnie dla Polski. Teraz wszyscy konsumujemy tego konsekwencje - zaznaczyła.

"Wojna z Rosją trwa. Zachód jest częścią tej wojny"

Tomasz Terlikowski zapytał szefową resortu funduszy i polityki regionalnej, czy możliwa jest wojna z Rosją. Wojna z Rosją trwa. To jest agresja rosyjska na Ukrainę. Zachód jest częścią tej wojny - na szczęście nie w sensie takim, że mamy realnie naszych żołnierzy na froncie. Absolutnie trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Natomiast wspieramy aktywnie Ukrainę właśnie po to, żeby nie doszło do bezpośredniego zaangażowania. Wyobrażenie, że tej wojny nie ma? Ona jest - podkreśliła była ambasador RP w Moskwie.