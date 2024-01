"Wojna już jest na Ukrainie. To jest bardzo poważna sytuacja, dlatego realizujemy pakiet modernizacyjny i staramy się rozwijać to, co zaczęli poprzednicy, ale w dobry i skuteczny sposób" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Zalewski. Wiceminister obrony narodowej stwierdził, że gdyby poważnie potraktować program modernizacyjny rozpoczęty przez rząd PiS, to polska armia musiałaby liczyć nie 300 tys., a 390 tys. żołnierzy.

Zalewski: Zbroimy się i przygotowujemy po to, żeby wojny nie było Karolina Bereza / RMF FM Politycy i dowódcy wojskowi zarówno z krajów członkowskich NATO, jak i Unii Europejskiej przekonują, że kiedyś może dojść do wojny NATO z Rosją. Były dowódca amerykańskiej armii w Europie gen. Ben Hodges stwierdził nawet, że trzecia wojna światowa może wybuchnąć za 18 miesięcy, jeśli NATO nie przeciwstawi się rosyjskiej agresji. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zalewski: Zbroimy się i przygotowujemy po to, żeby wojny nie było Wojna już jest na Ukrainie. To jest bardzo poważna sytuacja, dlatego realizujemy pakiet modernizacyjny i staramy się rozwijać to, co zaczęli poprzednicy, ale w dobry i skuteczny sposób. Zacieśniamy nasze relacje z sojusznikami w NATO i UE. Zbroimy się i przygotowujemy po to, żeby wojny nie było - powiedział Paweł Zalewski. Robert Mazurek zauważył, że słowa o kontynuacji programów modernizacyjnych rozpoczętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmiana retoryki. Poprzednicy otworzyli szereg programów modernizacyjnych, my chcemy je kontynuować, natomiast jest szereg problemów z tym związanych - stwierdził wiceminister obrony narodowej. Gość Porannej rozmowy w RMF FM ujawnił, że audyt w MON-ie zostanie "szybko" przedstawiony społeczeństwu. Nie będziemy zwlekać, dlatego że chcemy, aby Polacy wiedzieli, w jakim stanie są polskie siły zbrojne i co musimy zrobić, aby przygotować się na ten wariant, o którym mówi obca prasa - zapewnił. W programie nie mogło zabraknąć pytania, jak liczna powinna być polska armia. Polskie siły zbrojne liczą dziś ok. 200 tys. żołnierzy, z czego 148 tys. to żołnierze zawodowi, 38 tys. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a reszta - personel pomocniczy. Robert Mazurek zauważył, że w październiku ub.r. były szef MON-u Tomasz Siemoniak mówił w RMF FM, że Polska nie ma potencjału demograficznego na 300 tys. armię . Stwierdził wówczas, że optymalna jest licząca 150 tys. żołnierzy armia zawodowa. Analizujemy te kwestie, bo to jest pochodna programu modernizacyjnego. Mogę już jednak powiedzieć, że jeżeli poważnie potraktować ten program modernizacyjny, który rozpoczął poprzedni rząd, te etaty, które planował i te zakupy, które zadeklarował, to ta armia, żeby wypełnić logikę tego pakietu modernizacyjnego, musiałaby być dużo większa. Nie 300 tys. żołnierzy, jak mówił pan Błaszczak (szef MON w rządzie PiS - przyp. red.), ale 390 tys. - poinformował. Paweł Zalewski / Jakub Rutka / RMF FM "Umówmy się - to jednak PiS złamał konstytucję" Na uwagę prowadzącego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a my zajmujemy się "polityczną nawalanką", Paweł Zalewski stwierdził, że jest absolutnie kluczową kwestią, aby w sprawach najważniejszych Polacy byli zjednoczeni. Ten olbrzymi podział, który ma miejsce, jest do wykorzystania przez naszych potencjalnych wrogów - zauważył. Wiceszef MON odniósł się przy okazji do kwestii praworządności w Polsce. Umówmy się - to jednak PiS złamał konstytucję - powiedział. Dziś w Polsce mamy taką sytuację, że są dwa stanowiska i że na jedno stanowisko można powiedzieć "antystanowisko". Kłopot polega na tym, że oba nie są równocześnie prawdziwe - dodał. Poseł Polski 2050 przypomniał, że są pomysły dokonania pewnego resetu konstytucyjnego. Uważam, że to byłby dobry pomysł, abyśmy się cofnęli, uzgodnili przy stole pewne rozwiązania. Jestem pewien, ze gdyby ten reset miałby polegać na przywróceniu konstytucji, cała koalicja byłaby za tym. Niestety, druga strona broni bezprawnego prawa, uważając, ze broni prawa - powiedział. Zobacz również: Szczerba o komisji ds. afery wizowej: Kamiński na liście świadków do przesłuchania

