W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężony został nowy rząd powołany przez Mateusza Morawieckiego. W jego składzie są niespodzianki. Szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została Dominika Chorosińska - aktorka znana z serialu "M jak miłość". Była szpadzistka, mistrzyni Europy i świata Danuta Dmowska-Andrzejuk pokieruje natomiast pracami resortu sportu i turystyki.

Na zdjęciu (od lewej): Dominika Chorosinska, Danuta Dmowska-Andrzejuk i Alvin Gajadhur / Wojciech Olkuśnik / East News

W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powołał premiera oraz Radę Ministrów. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że - zgodnie z zapowiedzią - w skład nowego rządu wchodzą eksperci, zarówno osoby, które do tej pory nie pełniły funkcji politycznych, jak i politycy specjalizujący w swoich obszarach".

Jak dodawał, ponad połowę nowej Rady Ministrów stanowią kobiety.

Wśród nowych ministrów są niespodzianki.

Dominika Chorosińska - kim jest nowa minister kultury i dziedzictwa narodowego?

Dominika Chorosińska, szerzej znana pod nazwiskiem Figurska, jest aktorką teatralną i telewizyjną. W 2001 roku ukończyła PWST w Krakowie. Następnie dołączyła do zespołu aktorskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Rozpoznawalność zapewniła jej rola w serialu "M jak miłość". W 2016 roku wystąpiła w filmie "Smoleńsk" w roli wdowy smoleńskiej.

W 2018 roku wystartowała w wyborach samorządowych z listy PiS do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uzyskując mandat radnej VI kadencji. W 2019 roku bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list PiS.

Dominika Chorosińska / Paweł Supernak / PAP

W wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji z ostatniego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu podwarszawskim. W ostatnich wyborach w tym samym okręgu dostała 9582 głosy, utrzymując mandat na kolejną kadencję.

Danuta Dmowska-Andrzejuk - minister sportu i turystyki

Pracami resortu sportu i turystyki pokieruje Dmowska-Andrzejuk. Była szpadzistka już raz szefowała ministerstwu sportu. Było to w latach 2019-2020 - również w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W trakcie pracy w resorcie zainicjowała programy "Sportowe Wakacje+", "Mały wielki Polak - nadzieje olimpijskie" oraz "Super Trener".

Danuta Dmowska-Andrzejuk / Paweł Supernak / PAP

Danuta Dmowska-Andrzejuk to szpadzistka, mistrzyni świata i Europy w tej dyscyplinie. Pierwszy sukces odniosła w wieku 15 lat, wygrywając zawody Challenge Witt we Wrocławiu. Rok później została mistrzynią Polski juniorek. Rok 2004 przyniósł jej pierwszy tytuł mistrzyni kraju wśród seniorów. Później miano najlepszej polskiej szpadzistki wywalczyła jeszcze pięciokrotnie (2006, 2008-09, 2011, 2015).

Przełomowy w jej karierze okazał się rok 2005. W styczniu po raz pierwszy stanęła na podium zawodów o Puchar Świata - była druga w Pradze. W czerwcu zajęła trzecią pozycję w Barcelonie. Zwieńczeniem dobrych wyników był złoty medal mistrzostw świata, który zdobyła w październiku w Lipsku. W tym samym roku osiągnęła największy indywidualny sukces w karierze sportowej - na mistrzostwach świata w Lipsku zdobyła złoty medal indywidualnie.

W 2009 na mistrzostwach Europy w Płowdiwie zdobyła z drużyną srebrny medal w szpadzie. W tym samym roku w drużynie wywalczyła srebro na mistrzostwach świata. Rok później w Lipsku drużyna z Danutą Dmowską-Andrzejuk zdobyła złoty medal mistrzostw Europy.

Alvin Gajadhur ministrem infrastruktury

Ministrem infrastruktury w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego został Alvin Gajadhur. Jest on polskim urzędnikiem państwowym.

Od 2002 r. pełnił służbę w ramach Inspekcji Transportu Drogowego. W latach 2002-2016 był rzecznikiem prasowym tej instytucji.

6 stycznia 2016 roku premier Beata Szydło powierzyła mu pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego, natomiast 7 kwietnia 2017 r. został Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

W latach 2007-2012 był również doradcą prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Alvin Gajadhur / Paweł Supernak / PAP

Jest doktorem nauk chemicznych, ukończył kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzanie i Marketing na Wydziale Inżynierii Produkcji. Gajadhur jest wykładowcą akademickim oraz prowadzącym liczne programy edukacyjne w zakresie transportu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz marketingu i PR.

Jego matka jest Polką, a ojciec Hindusem.

Nowy premier musi w ciągu 14 dni przedstawić exposé

Szef rządu ma teraz dwa tygodnie na wygłoszenie exposé i walkę o wotum zaufania.

Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

Skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego: