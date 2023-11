Papież Franciszek jest w dobrym stanie zdrowia, nie ma gorączki, a jego oddech wyraźnie się poprawia - przekazał Watykan. W niedzielę 87-letni papież nie odczytał tekstu rozważań podczas południowego spotkania na modlitwie Anioł Pański i wyjaśnił wiernym, że ma "problem z zapaleniem w płucach".

Wczoraj papież nie odczytał tekstu rozważań podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w komunikacie przekazanym dziennikarzom napisał, że sobotnie badanie tomografią komputerową "wykluczyło zapalenie płuc, ale wykazało stan zapalny, powodujący trudności z oddychaniem". Jak zaznaczył, aby terapia była bardziej skuteczna, antybiotyk podawany jest papieżowi dożylnie.

"Stan papieża jest dobry i stabilny, nie ma gorączki, a oddech wyraźnie się poprawia" - poinformował.

Watykański rzecznik podkreślił następnie, że po to, by ułatwić powrót do zdrowia, niektóre spotkania Franciszka przewidziane na najbliższe dni zostały przełożone.

W poniedziałek papież przyjął na audiencji prezydenta Paragwaju Santiago Penę Palaciosa. Spotkanie trwało około pół godziny.

W piątek Franciszek powinien udać się do Dubaju na konferencję klimatyczną COP28.