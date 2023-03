W weekend spadnie śnieg, w przyszłym tygodniu, na północy Polski ok. minus 10 st. C., na terenach podgórskich do minus 18, cieplej zrobi się dopiero w połowie marca – przewiduje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Modele pogodowe bardzo się rozjeżdżają. Niektóre pokazują, że mniej więcej za tydzień, będą straszne mrozy, nawet minus dwadzieścia kilka stopni Celsjusza. Jednak ja za bardzo w to nie wierzę. Ochłodzenie tak, ale raczej nie takie mocne - mówi Walijewski. Zwraca uwagę, że inne modele pogodowe nie pokazują tak niskich wartości. Powietrze arktyczne może do nas dotrzeć, ale temperatury będą się kształtować na poziomie ok. minus 10 stopni. Na takie temperatury powinni przygotować się mieszkańcy Polski północnej, natomiast na obszarach podgórskich poniżej 10, a nawet gdzieniegdzie minus 18 - dodaje.



W najbliższy weekend może się pojawić śnieg. Pierwsze opady już w sobotę, popada w niedzielę, a nawet w poniedziałek. Kolejny weekend również z epizodami śnieżnymi - zapowiada rzecznik IMGW.



Na ocieplenie trzeba poczekać do połowy miesiąca. Około 14 marca jest duża szansa nawet na wartości dwucyfrowe na termometrach - mówi. Jednym słowem w marcu jak w garncu - dodaje Walijewski.