Nieco szybciej niż zwykle zakwitły waszyngtońskie magnolie. W wielu rejonach stolicy Stanów Zjednoczonych drzewa pokryły się biało - różowymi kwiatami, które chętnie fotografują mieszkańcy oraz turyści.

Magnolie w Waszyngtonie / Paweł Żuchowski / RMF FM

National Park Service - instytucja, która opiekuje się w USA Parkami Narodowymi - ogłosiła również, że szybciej niż zwykle zakwitną wiśnie japońskie. Szczyt kwitnienia ma wypaść między 22 a 25 marca. W Waszyngtonie trwać będzie wtedy Festiwal Kwitnącej Wiśni. Co roku, gdy zakwitają drzewka, Waszyngton odwiedza kilkaset tysięcy ludzi.

Tak japońskie drzewka wyglądają teraz / Paweł Żuchowski / RMF FM

Przy Tidal Basin - czyli sztucznym zbiorniku wodnym w centrum miasta - rośnie ponad 3 tysiące wiśni japońskich. Pierwsze drzewka zostały posadzone w tym miejscu w 1912 roku. Był to prezent od ówczesnego burmistrza Tokio dla Waszyngtonu. Gest mający podkreślić przyjaźń pomiędzy obu stolicami.

Turyści fotografują przepiękne drzewa / Paweł Żuchowski / RMF FM

Pierwsza partia drzew została podarowana Waszyngtonowi przez Japończyków dwa lata wcześniej, czyli 1910 roku. Było to 2 tysiące japońskich wiśni. Niestety drzewa na polecenie ówczesnego prezydenta USA Williama Tafta spalono, ponieważ okazało się, że były zainfekowane. Kiedy burmistrz Tokio dowiedział się, że wiśnie dojechały chore, wysłał ponad trzy tysiące kolejnych drzew. Tym sposobem w 1912 roku pierwsze drzewo przy Tidal Basin posadziła pierwsza dama Hellen Taft. Towarzyszyła jej żona ówczesnego ambasadora Japonii, która zasadziła kolejne. Była to kameralna uroczystość, bez fotoreporterów. Drzewa posadzone ponad sto lat temu rosną do dziś.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

W kolejnych latach następne pierwsze damy również uczestniczyły w tym miejscu w podobnych ceremoniach m.in. Mamie Eisenhower, Lady Bird Johnson. Jest nawet zdjęcie archiwalne, Hillary Clinton, czy Laury Bush. Ostatnio przy okazji setnej rocznicy japońskiego daru w 2012 roku, wiśniowe drzewo zasadziła Michelle Obama. Od stu lat na wiosnę w czasie kwitnienia wiśni w Waszyngtonie promowane są kultura i sztuka japońska. Jednak największą atrakcją jest spacer wśród kwitnących na różowo i biało wiśniowych drzew.

Na wiśnie trzeba jeszcze poczekać. Teraz w stolicy USA można spacerować wśród kwitnących magnolii.