Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla większości województw. Alerty obowiązują od niedzielnego do poniedziałkowego poranka.

Gdzie jest burza? Aktualna prognoza pogody / ARKADIUSZ ZIOLEK/meteo.imgw.pl / East News Ostrzeżenia IMGW przed burzami Od niedzieli z zachodu znowu pojawią się opady i burze - poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Instytut prognozuje, że podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. We wschodniej części kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura w niedzielę od 21 st. C na zachodzie, nad morzem i na obszarze podgórskim Sudetów, około 25 st. C w Centrum, do 27 st. C na wschodzie. Wiatr, poza obszarem burz, słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. W pierwszej części dnia burze wystąpią głównie na zachodzie i w centralnej Polsce. Potem jednak silne opady deszczu z porywami wiatru, a lokalnie gradem obejmą niemal cały kraj. Pogodnie będzie tylko w Małopolsce, części Śląska i części Podkarpacia. / IMGW Noc w niedzieli na poniedziałek pochmurna i deszczowa. "Zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami głównie we wschodniej połowie kraju oraz w centrum" - poinformowało IMGW.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź, gdzie jest burza