W poniedziałek 5 sierpnia rozpocznie się kolejny etap wymiany dylatacji na moście Poniatowskiego i remontu ul. Zamoyskiego. U zbiegu ul. Szanajcy i Dąbrowszczaków ciepłownicy wyremontują komorę - poinformował w niedzielę stołeczny ratusz. Podróżujący komunikacją miejską, rowerzyści oraz kierowcy mogą spodziewać się utrudnień, które potrwają do 15 sierpnia.

Warszawa. Prace na ul. Zamoyskiego w rejonie ul. Lubelskiej / ZDM Warszawa / Materiały prasowe

Utrudnienia na moście Poniatowskiego i na Pradze

"W poniedziałek 5 sierpnia około godz. 9.00 robotnicy zajmą prawy pas mostu w kierunku centrum, a kierowcy pojadą pasem bliżej torowiska tramwajowego. Kierowcy jadący od Pragi-Południe zjadą z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę. Także wjazd z Wisłostrady na wiadukt w kierunku centrum będzie odbywał się bez przeszkód" – poinformował stołeczny ratusz.

Autobusy linii 111, 117 i 158 nie będą zatrzymywały się na przystanku Most Poniatowskiego 02. W kolejnym etapie zamknięty będzie chodnik po północnej stronie wiaduktu. Następnie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Pragi-Południe.

Którędy nie przejadą kierowcy i rowerzyści?

"Drogowcy remontują nitkę ul. Zamoyskiego w stronę Grochowa. Kolejny etap robót rozpoczną w poniedziałek 5 sierpnia około godz. 9.00. Kierowcy będą mieli jeden pas między wiaduktem kolejowym a fabryką Wedla" – przekazał ratusz.

Przed poniedziałkiem drogowcy przywrócą wszystkie pasy na skrzyżowaniu z Lubelską. Kierowcy znowu skręcą do Dworca Wschodniego, a autobusy komunikacji miejskiej wrócą na stałe trasy. Roboty przeniosą się bliżej al. Zielenieckiej.

Od wiaduktu kolejowego do fabryki Wedla będą zamknięte dwa pasy: środkowy i wzdłuż torowiska tramwajowego. Kierowcy pojadą w stronę Grochowa prawym pasem. Już na skrzyżowaniu z Sokolą na Targowej będą dwa pasy do jazdy prosto. Z prawego będzie można tylko skręcić w Sokolą. Za wiaduktem kolejowym kierowcom pozostanie jeden pas, ale na skrzyżowaniu z al. Zieleniecką będą mieli dodatkowe pasy do skrętu w prawo.

Zalecany jest objazd poprowadzi ul. Kłopotowskiego lub Sokolą do Wybrzeża Szczecińskiego i dalej aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. W al. Zielenieckiej, przed skrzyżowaniem z Zamoyskiego, jezdnia zostanie zwężona, ale kierowcy nadal skręcą tu w prawo lub w lewo. Tylko w nocy lub w weekend nie będzie skrętu w kierunku Grochowskiej. Wtedy objazd pokieruje w aleję Waszyngtona. Nie będzie zawrotki przed wiaduktem kolejowym. Kierowcy skręcą tu tylko w lewo, żeby pojechać na błonia stadionu Narodowego albo do Sokolej i Jagiellońskiej.

W związku z pracami ciepłowników u zbiegu ul. Szanajcy i Dąbrowszczaków od poniedziałku 5 sierpnia kierowcy nie przejadą przez skrzyżowanie od strony Młota. Rowerzyści, jadąc ul. Szanajcy od strony Jagiellońskiej, dojadą do skrzyżowania z Dąbrowszczaków. Tu będzie tylko skręt w prawo. Przejazd prosto będzie zamknięty. Z ul. Dąbrowszczaków na Szanajcy będzie można pojechać wyłącznie w lewo. Od strony Młota kierowcy nie dojadą do Dąbrowszczaków. Na tym odcinku ul. Szanajcy będzie ruch dwukierunkowy.

Prace zaplanowano na dziesięć dni – do 15 sierpnia.