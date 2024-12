Wracają opłaty za przejazd autostradą A1 AmberOne na północy kraju. Od 1 stycznia kierowcy aut osobowych i motocykli przy bramkach wjazdowych będą musieli pobrać bilet, a przy zjeździe uregulować przejazd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spółka Gdańsk Transport Company (GTC) poinformowała na swojej stronie internetowej, że "od godziny 00.00 1 stycznia 2025 roku wznowiony zostanie pobór opłat dla pojazdów kategorii 1 i 1A korzystających z AmberOne Autostrady A1".

Chodzi zarówno o samochody osobowe, jak i motocykle.

Jaki będą stawki?

Stawki za przejazd pozostają takie same, jak przed wprowadzeniem zwolnienia z opłat w 2023 roku. To znaczy, że za przejechanie całego odcinka o długości ok. 150 km zapłacimy 29,90 zł. Dotyczy to wszystkich rodzajów pojazdów.

Płacący kartą lub gotówką przy bramkach wjazdowych muszą pobrać bilet, a przy zjeździe z autostrady - uregulować opłatę na bramce z inkasentem.

Użytkownicy zarejestrowani w systemie AmberGO korzystają z bramek bez zmian, tzn. nie muszą pobierać biletu na wjeździe ani zatrzymywać się podczas zjazdu z autostrady. Opłaty zostaną pobrane automatycznie.

Opłaty za przejazd odcinkiem Gdańsk - Toruń autostrady A1 zniesiono we wrześniu 2023. Zwolnienie początkowo obowiązywało do końca 2023 roku. Później zostało przedłużone do końca 2024 roku.

"Całkowity koszt związany ze zniesieniem opłat na autostradzie A1 Gdańsk - Toruń wyniósł w 2023 r. - za okres od września do końca roku - ok. 70 mln zł, a w 2024 r. ok. 248 mln zł. Środki wpłacone na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego w ramach rekompensaty utraconych wpływów pochodziły z budżetu państwa. Oznacza to, że składali się na nie wszyscy podatnicy, bez względu na to, czy korzystali z przejazdu tym odcinkiem autostrady, czy nie" - poinformował RMF FM Rafał Jaśkowski, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Infrastruktury.

Jak dodał, kwestia zniesienia opłat na tym odcinku autostrady A1 w okresie wakacyjnym będzie poddana w resorcie szczegółowym analizom.