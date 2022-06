Meteorolodzy ostrzegają przed burzami i gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Poniedziałek będzie burzowy nad przeważającym obszarem kraju (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, dla województw w centralnym i wschodnim pasie kraju od północy po południową granicę wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.

Będą im towarzyszyć silne opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Miejscami może spaść grad.

W centrum kraju ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w godzinach od 11:00 do 20:00, a na wschodzie od 13:00 do 21:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują z kolei w godzinach od 9:00 do 18:00 w centralnej i miejscami w zachodniej części kraju oraz na południowym zachodzie Polski i obejmują województwa:

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

opolskie

część województwa dolnośląskiego,

część województwa wielkopolskiego,

część województwa zachodniopomorskiego.

Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie.

Prognoza pogody na poniedziałek

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW, do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Różnica temperatur pomiędzy Świnoujściem a Przemyślem wyniesie 10 stopni Celsjusza.

Na południowo-wschodniej części kraju spodziewamy się frontu falującego, który generować będzie bardzo silne burze. Przelotne opady deszczu możliwe są niemal w całym kraju. W środkowej części Polski - od Pomorza Wschodniego, przez część Wielkopolski, po Dolny Śląsk będą to już burze, na które wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Najpoważniejsza sytuacja będzie na południowym wschodzie i południu kraju, gdzie mówimy o burzach z gradem, w czasie których lokalnie może spaść do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dodatkowo, szczególnie w rejonie Małopolski i Górnego Śląska, możliwy jest wiatr dochodzący w porywach do 110 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, do 27 stopni na południowym wschodzie - powiedziała Dąbrowska.

W nocy na wschodzie kraju mogą wystąpić zanikające burze, z opadami do 15 mm deszczu i porywami wiatru do 70 km/h .

Na pozostałym obszarze dużo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza. Wtorek będzie już wyraźnie chłodniejszy, a temperatura maksymalna przekroczy 20 stopni Celsjusza tylko na południowym zachodzie.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać?