Niemal całej Polski dotyczą ostrzeżenia o upale wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry mogą dziś wskazać 33 stopnie Celsjusza. W południowej, zachodniej i centralnej części kraju wystąpią również burze, a lokalnie grad.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał nowe komunikaty pogodowe. Na sporym obszarze Polski zagrzmi i spadnie deszcz.

Burze nad południową, zachodnią i centralną Polską

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 mm, oraz porywy do 70 km/h. Lokalnie grad. Od 11:00 do 23:00" - przekazał IMGW.

Mapę z ostrzeżeniami meteorologicznymi znajdziecie TUTAJ.