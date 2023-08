Po krótkiej przerwie wraca upał. Gorąco ma być głównie w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed burzami z gradem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydano dla południowej części województwa mazowieckiego, całego województwa lubelskiego, przeważającej części województwa podkarpackiego, a także województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Instytut prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 do 33 st. C, a temperatura minimalna w nocy od 17 do 19 st. C, miejscami około 20 st.C.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla części województwa małopolskiego, województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Tam burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, a także dla części województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Tam burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.