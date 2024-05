​Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Porozmawiamy z nim m.in. o cyfrowym bezpieczeństwie Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz próbą ich destabilizacji przez Rosję i jej hakerów. Zapytamy też o walkę z rosyjską agenturą w Polsce.

Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

W programie padną też pytania o bieżącą politykę, m.in. skandal wokół Funduszu Sprawiedliwości z Suwerenną Polską w tle, czy próbę wymiany ambasadora RP przy NATO i spór między prezydentem a rządem.

Dopytamy również o zabezpieczenia w aplikacji mObywatel, które mają chronić nas przed oszustami wykradającymi numery PESEL i biorącymi na nie kredyty.

