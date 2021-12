Na Podkarpaciu w ciągu doby może spaść 15-20 cm śniegu. Opady spodziewane są także w nocy - wynika z prognozy IMGW.

Według prognozy, do końca dnia Polska będzie znajdowała się pod wpływem podwyższonego ciśnienia.

Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najładniejszej pogody spodziewamy się w środkowej i południowo-zachodniej Polsce oraz w górach na wysokościach powyżej 1500 metrów. Na północy, głównie na Pomorzu Zachodnim, miejscami do wieczora możliwe są mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. Tam też może poprószyć śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie minus 1-2 stopni w centrum kraju i na zachodzie do plus 3 stopni Celsjusza na wschodzie - mówi Marek Pruchniewicz, synoptyk IMGW-PIB.



W nocy większość Polski pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. W drugiej części nocy krańce południowo-wschodnie kraju zaczną dostawać się pod wpływ niżu znad Rumunii i Morza Czarnego, za sprawą którego nad Bieszczady i Podkarpacie będzie napływało wilgotniejsze powietrze z towarzyszącymi niżowi jednostajnymi opadami śniegu - przewidują synoptycy.

Według prognoz meteorologów, na Podkarpaciu w ciągu doby może spaść 15-20 cm śniegu.



W centrum kraju możliwe są mgły ograniczające widoczność do 100-200 metrów i osadzające szadź. Temperatura będzie najniższa w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą do minus 11 stopni. Na przeważającym obszarze kraju synoptycy spodziewają się od minus 4 do minus 6 stopni. Cieplej jedynie na krańcach wschodnich i nad morzem - tam lekki mróz, temperatura spadnie do minus jednego stopnia.