Początek tygodnia zapowiada się deszczowo. Synoptycy prognozują także burze z gradem. Najcieplej będzie we wtorek we wschodniej części kraju. Termometry pokażą tam nawet 31 stopni.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Opady deszczu, najsłabsze na północnym zachodzie. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, burze. Największe prawdopodobieństwo rozwoju burz będzie w pasie od Mazur i Suwalszczyzny, przez Mazowsze po Górny Śląsk i Małopolskę. Możliwy grad.

Temperatura maksymalna od 16 st. C w kotlinach sudeckich i 19 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C w centrum oraz 29 st. C na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu.

Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków północnych, na wschodzie także wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek - pogoda

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Opady deszczu oraz burze, głównie na południu i w centrum kraju. Najmniej deszczu na krańcach wschodnich. Prognozowana suma opadów do 30 mm, w Karpatach do 40 mm.

Temperatura minimalna od 14 st. C do 19 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na wtorek

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy Lubelszczyzny i wschodzie Mazowsza na ogół bez opadów, poza tym opady deszczu oraz burze, głównie w pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po Górny Śląsk i Małopolskę oraz Podkarpacie. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm, w Karpatach do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C w kotlinach sudeckich i około 20 st. C na zachodzie i nad morzem do 25 st. C do 31 st. C na krańcach wschodnich.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.