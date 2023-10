Zgodnie ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sobota w części kraju będzie wietrzna. We wschodniej połowie kraju i na północy porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 80 km/h. Przeważać będzie zachmurzenie duże, występować będą przelotne opady deszczu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pogoda w sobotę nie będzie należała do przyjemnych - przyznał synoptyk IMGW Jakub Gawron.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 14 stopni na północnym wschodzie i miejscami w dolinach karpackich, około 17 w centrum, do 21 "kresek" na południowym zachodzie Polski.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem w sobotę. W strefie Wybrzeża są to ostrzeżenia drugiego stopnia, dla Polski północnej, centralnej i częściowo wschodniej to jest pierwszy stopień ostrzeżenia.

Wiatr będzie w porywach we wschodniej połowie kraju i na północy do 80 km/h. Nad morzem początkowo jeszcze wiatr silny o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach osiągający nawet do 90 km/h - ostrzegł synoptyk. Wiatr w całym kraju będzie wiał z kierunków zachodnich.

W szczytowych partiach Sudetów w sobotę porywy wiatru nawet do 120 km/h i w Karpatach do 90 km/h.

Niedziela będzie jeszcze gorsza pod względem temperatury. Za chłodnym frontem, który będzie przechodził w sobotę przez Polskę, napłynie powietrze pochodzenia arktycznego i jeszcze bardziej się ochłodzi - zapowiedział Jakub Gawron.