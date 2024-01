Alerty dla Lubelszczyzny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich oraz ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w woj. lubelskim.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje od godz. 7 do godz. 19 w sobotę i wydano je dla dwóch powiatów w woj. lubelskim. Są to powiaty bialski i Biała Podlaska.

IMGW poinformowało również o wydaniu ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla powiatów bialskiego i Biała Podlaska w woj. lubelskim. Ostrzeżenie to obowiązuje od godz. 5 do godz. 18 w sobotę.

"Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w komunikacie IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Ostrzeżenia dla Podlaskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia I stopnia przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich oraz ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w woj. podlaskim.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje od godz. 7 do godz. 19 w sobotę i wydano je dla wszystkich powiatów w woj. podlaskim.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc. IMGW poinformowało również o wydaniu ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla wszystkich powiatów w woj. podlaskim. Ostrzeżenie obowiązuje w sobotę od godz. 5 do godz. 18.