We wschodnich Stanach Zjednoczonych niskie temperatury utrzymają się przez cały weekend, ale od poniedziałku przewiduje się ocieplenie.

W Nowym Jorku przez weekend będzie od -4 do -6 st. C, ale od poniedziałku temperatura może osiągnąć 3 stopnie powyżej zera, a za tydzień 10 st. C. W Chicago w sobotę wyniesie -10 st. C, ale pod koniec przyszłego tygodnia ok. 4 powyżej zera.