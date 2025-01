Oblodzenie, opady marznące, zawieje i zamiecie śnieżne - przed tym ostrzega IMGW mieszkańców całej Polski. Alerty 1. stopnia - a na południu, w rejonach górskich, 2. stopnia - obowiązują od niedzielnego poranka do poniedziałku, 13 stycznia, do godz. 7:30. Na północy, od powiatu kołobrzeskiego w Zachodniopomorskiem do powiatu braniewskiego w Warmińsko-Mazurskiem, dodatkowo obowiązują alerty 1. stopnia przed silnym wiatrem. W niedzielny poranek GDDKiA podała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, lecz na niektórych trasach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Gdzie dokładnie?

/ Marcin Bielecki / PAP

Prognoza pogody na niedzielę, 12 stycznia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia obowiazujące co najmniej do poniedziałku, do godz. 7:30.

Alertami przed oblodzeniem i marznącymi opadami objęta jest cała Polska. Dodatkowo nad morzem silnie powieje, natomiast w górach prognozowane w niedzielę i poniedziałek prognozowane są śnieżyce. Temperatura maksymalna od -4 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW obowiązujące od niedzielnego poranka / IMGW / Materiały prasowe

Sztorm na Bałtyku o sile 9-10 w skali Beauforta

IMGW wydał także alerty hydrologiczne; dalej ostrzega przed wezbraniem wody i sztormem na Bałtyku.

Kołobrzeg, 12 stycznia 2025 / Marcin Bielecki / PAP