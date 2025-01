Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem na noc z soboty na niedzielę. Dotyczy ono woj. pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godz. 9. IMGW nadal ostrzega także przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi w całym kraju: intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i wezbraniem wody na Bałtyku.

Intensywne opady śniegu w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem w woj. pomorskim i w części woj. zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godz. 9.

Mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będzie zamarzać, powodując oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do około minus 3 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem / IMGW /

IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników / IMGW /

Intensywne opady śniegu

Dla południa kraju IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu do niedzieli do godz. 20 i zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi do niedzieli do godz. 10 dla woj. małopolskiego i dla południowych części woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Dla obszaru Beskidów, Tatr i Pienin IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, które potrwa do niedzieli do godz. 8. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm, lokalnie o 40 cm.

Dla terenu Sudetów wydano alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu do niedzieli do godz. 16 i zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi do niedzieli do godz. 20.

Silny wiatr

IMGW przedłużył ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem do niedzieli, do godz. 17 w woj. pomorskim w powiatach: lęborskim, gdańskim, puckim, słupskim, nowodworskim, wejherowskim oraz w Słupsku, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, w woj. warmińsko-mazurskim w powiatach: braniewskim, elbląskim i w Elblągu, a także w woj. zachodniopomorskim w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim i w Koszalinie i Świnoujściu. Prędkość wiatru wyniesie do 40/50 km/h, porywy do 70/80 km/h.

Wezbranie wody na Bałtyku

Wcześniej w sobotę IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla obszaru woj. pomorskiego - m.in. zlewni Martwej Wisły i wybrzeża Zalewu Wiślanego na obszarze woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego.

Jak podał Instytut w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (542 cm - stan na 11 stycznia), na Zalewie Wiślanym i Żuławach przewiduje się wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia będą obowiązywały do niedzieli 12 stycznia do godz. 23.

W piątek 10 stycznia IMGW wydał również ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów alarmowych na Morzu Bałtyckim. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do niedzieli 12 stycznia do godz. 23.(PAP)

