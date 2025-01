Oblodzenie, opady marznące, zawieje i zamiecie śnieżne - przed tym ostrzega IMGW mieszkańców całej Polski. Alerty 1. stopnia - a na południu, w rejonach górskich, 2. stopnia - obowiązują od niedzielnego poranka do poniedziałku, 13 stycznia, do godz. 7:30. Na północy, od powiatu kołobrzeskiego w Zachodniopomorskiem do powiatu braniewskiego w Warmińsko-Mazurskiem, dodatkowo obowiązują alerty 1. stopnia przed silnym wiatrem. W niedzielny poranek GDDKiA podała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, lecz na niektórych trasach kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Gdzie dokładnie?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prognoza pogody na niedzielę, 12 stycznia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia obowiazujące co najmniej do poniedziałku, do godz. 7:30.

Alertami przed oblodzeniem i marznącymi opadami objęta jest cała Polska. Dodatkowo nad morzem silnie powieje, natomiast w górach prognozowane w niedzielę i poniedziałek prognozowane są śnieżyce. Temperatura maksymalna od -4 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW obowiązujące od niedzielnego poranka / IMGW / Materiały prasowe

IMGW wydał także alerty hydrologiczne, ostrzega przed wezbraniem wody na Bałtyku. Przekroczenie stanów alarmowych może wystapić także w Wielkopolsce i w Łódzkiem.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW / IMGW / Materiały prasowe

Trudne warunki dla kierowców. Aktualny stan dróg

W niedzielny poranek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

"Od soboty, od godz. 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania" - podano, dodając, że są jednak odcinki, na których warunki są dynamiczne i dlatego trzeba pamiętać o zdjęciu nogi z gazu, ustawieniu odpowiednich świateł i zachowaniu większych niż zazwyczaj odstępów między autami.

Błotopośniegowe występuje na terenie województwa:

świętokrzyskiego na: dk78 w granicach województwa, dk7 odc. Kielce – gr. woj. małopolskiego, dk74 odc. Kielce – Opatów, dk73 odc. Morawica – Chmielnik,

małopolskiego na: dk28 odc. Maków Podhalański – Skomielna Biała, dk47 odc. Rabka Zdrój – Zakopane, dk49 odc. Nowy Targ – granica Państwa, dk75 odc Nowy Sącz – granica Państwa, dk28 odc. Nowy Sącz – gr. woj. podkarpackiego,

warmińsko-mazurskiego na: dk57 odc. Bartoszyce – Szczytno, dk16 odc. Olsztyn – Mrągowo, dk53 odc. Olsztyn – Szczytno, S7odc. Ostróda – Małdyty,

łódzkiego na: dk74 w granicach województwa, dk91 odc. Piotrków Trybunalski – gr. woj. śląskiego, dk42 w granicach województwa, S8odc. Łódź – Kępno, A1odc. Piotrków Trybunalski – Łódź, dk45 w granicach województwa,

lubelskiego na: dk74 odc. Frampol – Horyszów, dk17 odc. Zamość – granica Państwa,

podkarpackiego w południowej części województwa oraz na: dk77 odc. Sandomierz – Leżajsk, S19odc. Sokołów Małopolski – Rzeszów, A4odc. Przeworsk – granica Państwa,

opolskiego w północnej części województwa,

dolnośląskiego na: dk33 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk8 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk30 w granicach województwa, dk94 odc. Chojnów – granica Państwa, A4odc. Krzyżowa – gr. Państwa, A18w granicach województwa, dk3 odc. Jelenia Góra – granica Państwa, dk36 odc. Lubin – Prochowice, dk94 odc. Prochowice – Wrocław.

Opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa:

podlaskiego.

Opady deszczu lub śniegu z deszczem występują na terenie województwa:

pomorskiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego.