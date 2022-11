Śnieg i deszcz ze śniegiem prognozują dziś synoptycy. Opady mogą być marznące i powodować gołoledź. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla części województw ostrzeżenia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zachmurzenie będzie dziś przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie kraju. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum Polski wystąpią miejscami mieszane opady: śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki. Będą one marznące i powodujące gołoledź.

Lokalnie, w ciągu całego dnia wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego;

lubelskiego;

południowej części województwa dolnośląskiego.

Synoptycy wydali także alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Obowiązują one w województwach:

świętokrzyskim;

śląskim, poza powiatem żywieckim i cieszyńskim;

w północnych powiatach województwa małopolskiego;

w północnych powiatach województwa podkarpackiego;

w południowych powiatach województwa lubelskiego;

mazowieckim, w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, lipskim i zwoleńskim, a także w Radomiu.

Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, ok. 2 stopni w centrum, do 4 stopni na zachodzie i nad morzem - prognozuje IMGW.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc środy na czwartek

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W południowo-wschodniej części kraju, zwłaszcza na krańcach południowych będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. Na krańcach południowych opady będą umiarkowane.

Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 8 cm, w Beskidach i Tatrach do 10 cm. Lokalnie wystąpi mgła lub mgła marznąca osadzająca szadź ograniczająca widzialność do 200 metrów.

W nocy temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, minus 2 w centrum, do 2 stopni nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Czwartek - jaka będzie pogoda?

W czwartek zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum mogą wystąpić opady śniegu, na pozostałym obszarze śniegu z deszczem i deszczu. Początkowo miejscami również możliwe marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W Beskidach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Temperatura maksymalna od minus 3 st. C na północnym wschodzie, około 1 st. C w centrum do 6 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.