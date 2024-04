Podczas II tury wyborów samorządowych będzie chłodno i pochmurnie. "Miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie wyborcy w Poznaniu liczyć mogą na nieco ładniejsze niebo" - informuje Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niestety pogoda nie będzie sprzyjała powyborczemu spacerowi. Oprócz długopisu, na wybory warto zabrać parasol, gdyż w większości miast mogą pojawić się opady deszczu, czy deszczu ze śniegiem. Słońce schowa się za chmurami, a wiatr może być chwilami porywisty.

Chłodno i deszczowo, zwłaszcza na południu kraju

Sprzyjająca nie będzie pogoda w Krakowie. Możemy tam spodziewać się sporej ilości chmur wraz z opadami deszczu. Synoptyk dodaje, że temperatura maksymalna w Krakowie nie powinna przekroczyć 6 st. C.



Bardziej na południe, czyli w Zakopanem termometry pokażą maksymalnie 1 st. C, a na niebie zobaczymy chmury. Synoptyk mówi, że mieszkańcy Zakopanego mogą spodziewać się opadów śniegu.



Wrocławianie mogą cieszyć się z przejaśnień, choć głównie ma być pochmurnie. Pojawić się również mogą okresami przelotne opady deszczu, ale temperatura właściwie będzie wyrównana w okolicach 6 st. Celsjusza.

Zarówno w Kielcach, jak i w Rzeszowie będzie pochmurnie przez cały dzień. Temperatura maksymalna w Rzeszowie wyniesie 6 st. C, a w Kielcach niewiele mniej - 5 st. C.

Gdzie szansa na bezchmurne niebo?

W Poznaniu jutro będzie najlepsza pogoda z całego kraju, bo tutaj najmniejsza szansa na opady - informuje Michał Folwarski. Mieszkańcy Poznania prawdopodobnie mogą zostawić parasolki w domu, gdyż nawet jeśli opady by wystąpiły, to powinny być - jak zauważa synoptyk - symboliczne. Niebo będzie raczej pogodne, ale nadal niestety głosującym mieszkańcom towarzyszyć będzie chłodna temperatura, w okolicach 6-7 stopni.



W Toruniu niewielka szansa na opady deszczu, czy deszczu ze śniegiem - jeśli wystąpią, to bardzo słabe. Temperatura maksymalna w okolicach 7 st. C. Będzie pochmurnie, choć pojawią się przejaśnienia.



Olsztyńscy wyborcy mogą spodziewać się temperatury maksymalnej w okolicach 6 st. C. Zachmurzenie będzie raczej umiarkowane. Synoptyk dodaje, że mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem. Podobnie jak w Toruniu. No i też wystąpi tutaj umiarkowany, chwilami porywisty, północny wiatr - podkreśla.



Jeśli chodzi o Radom to właściwie też tutaj będzie pochmurnie - zauważa synoptyk. Cały dzień mogą pojawiać się opady deszczu, bądź deszczu ze śniegiem, a temperatura maksymalna pozostanie w okolicach 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty oraz północny.



W Gdyni i Słupsku - bardzo podobnie. Wyborcy mogą oczekiwać sporej ilości przejaśnień, ale jak zauważa Michał Folwarski, pełnego błękitu będzie jeszcze trochę brakować. Pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatury również pozostaną w okolicach 5 i 6 st. C. Chwilami będzie wiał umiarkowany, ale silny i porywisty wiatr - również z północy.