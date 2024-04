Chłód jeszcze długo nie odpuści. Zimno w Polsce będzie także przez następny tydzień. "Znowu wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a w nocy będą przymrozki" - informuje synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pogoda będzie typowa bardziej dla przedwiośnia niż wiosny bliskiej lata.

W piątek możliwe są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Będzie zimno: w centrum Polski temperatura wyniesie 11-12 st. Celsjusza, na wschodzie ok. 10 stopni, na zachodzie 8, a nad morzem ok. 7 stopni.

Zimna sobota i jeszcze chłodniejsza niedziela

W sobotni poranek termometry pokażą ok. 3-5 st. Celsjusza. Nad Polską znajdzie się głęboki układ niskiego ciśnienia, a zachmurzenie będzie duże, z możliwymi niewielkimi przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie kraju spodziewane są opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się także burze. Temperatura wyniesie maksymalnie 11 st. C na wschodzie i na południowym wschodzie, a najchłodniej będzie na krańcach zachodnich kraju, ok. 4-5 st.



Niedzielny poranek będzie mroźny. Temperatura miejscami spadnie do minus 2 st. C na zachodzie, ok. zera w centrum i 2-3 st. na wschodzie kraju. Do Polski napłynie w niedzielę jeszcze chłodniejsze powietrze i w całym kraju z wyjątkiem krańców wschodnich w nocy mogą wystąpić przymrozki. Występować będą przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie do 12 st. C na wschodzie, ok. 7-8 st. na zachodzie, do ok. 4 st. nad morzem.

Mroźny początek tygodnia

Poniedziałek przywita nas mrozem. Temperatura wyniesie ok. minus 1-2 st. C, a w centrum i na zachodzie kraju może spaść nawet do minus 3 st. C przy gruncie. W ciągu dnia zachmurzenie duże, z ewentualnymi niewielkimi i krótkimi przejaśnieniami na zachodzie. Na wschodzie i na północy Polski wystąpią przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie może spaść śnieg. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą ok. 10-11 st. C. Najchłodniej będzie na północy Polski, ok. 5-6 st. C.



Wtorek będzie najzimniejszy ze wszystkich objętych prognozą dni. Temperatura wyniesie od ok. 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum, do 12 st. C na południu. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią opady śniegu, a na południu deszcz ze śniegiem i deszcz. Nad ranem możliwe będą przymrozki.



Środa będzie cieplejsza od wtorku. Na północy Polski będzie ok. 5-6 stopni C, w centrum ok. 10 st. C, a na południu ok. 12 st. C. Na południu kraju możliwe są przejaśnienia.



Synoptyczka IMGW zaznaczyła, że do końca miesiąca nie prognozuje się dużego ocieplenia i powrotu do notowanej ostatnio wysokiej temperatury.