W sobotę nad Polską utrzyma się niż, który przesunie się w kierunku północno-wschodnim. Zachmurzenie będzie duże i całkowite, w godzinach popołudniowych na północnym-zachodzie mogą pojawiać się większe przejaśnienia bądź rozpogodzenia.

Wiatr skręcający z kierunków południowych na wschodzie, na północne na zachodzie będzie dość silny, w porywach do 55-60 km/h. Na Wybrzeżu nieco silniejszy wiatr w porywach do 65 km/h.

W sobotę najniższa temperatura na Wybrzeżu wyniesie od 4 st. C, do około 7-8 st. C w centrum Polski. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 12 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę wrócą przymrozki, głównie na zachodzie Polski i te spadki mogą być do minus trzech , minus czterech stopni, a przy gruncie jeszcze mniej. Będą pojawiać się również burze, z tymi burzami pojawią się silniejsze porywy wiatru, może pokropić intensywniej, nocami lokalne mgły - mówi RMF FM Emilia Szewczak z IMGW.