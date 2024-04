W niedzielę ponownie pójdziemy do urn, żeby wziąć udział w II turze wyborów samorządowych. Choć nie wszyscy. II tura odbędzie się tam, gdzie za pierwszym razem 7 kwietnia nie udało się wyłonić nowego włodarza miasta czy gminy. I mimo że głosowanie nie będzie odbywać się w całej Polsce, cisza wyborcza obowiązuje w całym kraju. W niedzielę lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21:00, a my już teraz zapraszamy Was na wieczór wyborczy w RMF FM, internetowym Radiu RMF24 oraz na www.rmf24.pl.

II tura wyborów samorządowych (zdjęcie ilustracyjne) / Darek Delmanowicz / PAP Zobacz również: Druga tura wyborów samorządowych. ​Wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na RMF24.pl II tura wyborów samorządowych – gdzie? W 748 miastach i gminach w Polsce w niedzielę 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów na wójta, burmistrza lub prezydenta. Głosowanie odbędzie się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w 9 miastach wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Dogrywka w wyborach na prezydenta będzie potrzebna ponadto w takich miastach, jak m.in. Bełchatów, Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Gdynia, Gliwice, Inowrocław, Jelenia Góra, Konin, Koszalin, Ostrołęka, Piła, Przemyśl, Radom, Rybnik, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Suwałki, Tczew, Tychy, Wejherowo, Włocławek, czy Zamość. Uprawnionych do głosowania jest 12 049 292 wyborców. Cisza wyborcza obowiązuje w całym kraju Od północy na terenie całego kraju obowiązuje cisza wyborcza, która zakończy się wraz z zamknięciem lokali wyborczych w niedzielę o 21:00. Agitacja wpływa na wyborców bez względu na to, gdzie jest prowadzona - wyjaśnia szef PKW Sylwester Marciniak. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów. Nie wolno wywieszać plakatów, rozdawać ulotek, organizować spotkań związanych z wyborami. Grozi za to grzywna od 50 zł do 5 tys. zł; jej wysokość ustalają sądy. Agitować nie wolno także w internecie. Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. II tura wyborów samorządowych - kiedy poznamy wyniki Po zakończeniu ciszy wyborczej w niedzielę po godzinie 21:00 stacje telewizyjne TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów prezydentów trzech miast: Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa. Będą to wyniki oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Badanie przeprowadzi Ipsos. Szef PKW ma nadzieję, że oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych będą znane w poniedziałek. Wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na RMF24.pl / Grafika RMF FM Niedzielne głosowanie zakończy się o godzinie 21. Wtedy też rozpocznie się wieczór wyborczy na naszych dwóch antenach, w RMF FM i Radiu RMF24 . Nasz wieczór wyborczy poprowadzą Tomasz Staniszewski i Tomasz Terlikowski. Usłyszycie rozszerzone wydania Faktów RMF FM, a także dodatkowy serwis informacyjny o godzinie 21.30. Pierwszą turę wyborów skomentują na naszych antenach specjalni goście: Zygmunt Frankiewicz , senator i prezes Związku Miast Polskich;

, senator i prezes Związku Miast Polskich; Bogdan Zdrojewski , poseł z listy Koalicji Obywatelskiej;

, poseł z listy Koalicji Obywatelskiej; prof. Jarosław Flis, socjolog. Nasi reporterzy pojawią się w niedzielę w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. Dziennikarze RMF FM będą zbierać gorące komentarze tuż po zakończeniu głosowania w wyborach, przekażą też sondażowe wyniki. Na naszej stronie - www.rmf24.pl - będziemy NA ŻYWO prowadzić relację z wyborów samorządowych, podamy Wam pierwsze sondażowe wyniki IPSOS zrealizowane dla trzech największych telewizji. Na bieżąco będziemy śledzić konferencje prasowe PKW i przekazywać Wam oficjalne dane. Zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ RMF24 i do naszego RAPORTU SPECJALNEGO . Zobacz również: Druga tura wyborów samorządowych. ​Wieczór wyborczy w RMF FM, Radiu RMF24 i na RMF24.pl

Cztery kluczowe finisze II tury wyborów

Wasserman nie chce Gibały na prezydenta Krakowa

Cisza wyborcza od północy w całym kraju