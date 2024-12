Marzycie o śniegu i białych świętach? Musicie uzbroić się w cierpliwość. W najbliższych dniach pogoda pokaże nam zupełnie inną twarz. Trzeba się przygotować na deszcz i deszcz ze śniegiem, a także silny wiatr. Będzie wyjątkowo ciepło jak na tę pory roku - na termometrach zobaczymy nawet 13 stopni.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Prognoza pogody na poniedziałek

Dziś czeka nas pochmurny dzień z deszczem i mżawką. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni na południowym wschodzie do nawet 11 na zachodzie. Wiał będzie silny wiatr z zachodu, osiągający w porywach do 85 km/h, na północy kraju do 90 km/h, a nad samym morzem do 100 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

Również wtorek będzie pochmurny i deszczowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na południowym zachodzie.

W całym kraju wiał będzie silny wiatr z zachodu. Jego porywy mogą miejscami wynosić 60-70 km/h, a nad morzem do 80 km/h.

Prognoza pogody na środę

Środa nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, pojawią się opady deszczu lub mżawki.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Wiatr będzie porywisty w całym kraju. Na Wybrzeżu jego porywy mogą osiągać prędkość do 75 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu także z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, spodziewane są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południowym wschodzie do nawet 13 na zachodzie.

Wiatr będzie porywisty. Na zachodzie może osiągać w porywach prędkość do 60 km/h, a nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat - do 75 km/h.

Prognoza pogody na piątek

W piątek czeka nas zachmurzenie duże. Miejscami spadnie deszcz, a w obszarach podgórskich i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 do 7 stopni. Wiatr miejscami nadal porywisty, nad morzem osiągający w porywach do 80 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie także z rozpogodzeniami. Możliwe są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie 2-5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy chwilami porywisty.

W niedzielę na północy i zachodzie kraju wystąpi zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0-5 stopni. Wiatr będzie słaby.