Jaka pogoda czeka nas w ten weekend? Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, piątek i sobota będą bardzo ciepłe, a na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni Celsjusza. Od niedzieli odczujemy wyraźne ochłodzenie.

Zdj. ilustracyjne / Malwina Zaborowska / Archiwum RMF FM

W piątek od zachodu stopniowo nasuwać się będzie strefa frontu ciepłego. Miejscami, głównie na północy, możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na północnym wschodzie do 22 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, a na zachodzie i północy duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni, tylko na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 11 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, w porywach na zachodzie do 70 km/h, a w Sudetach do 110 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę

Sobota będzie pochmurna i deszczowa, za sprawą przemieszczającego się od północnego zachodu frontu chłodnego. Miejscami możliwe są słabe burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni na północy do 22 w centrum 25 na południu.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie z rozpogodzenia i temperaturę około 5-8 stopni. Nad morzem i w górach możliwy przelotny deszcz. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach nad morzem do około 80 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę

W wyborczą niedzielę zachmurzenie będzie duże z licznymi rozpogodzeniami, szczególnie na południowym zachodzie. Miejscami, głównie nad morzem, możliwy jest przelotny deszcz.

Na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, około 40 km/h, okresami w porywach do 80 km/h, zachodni. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie chłodna, z temperaturą minimalną od 2°C do 5°C, nad morzem do 9°C.

Niekorzystne warunki biometeorologiczne

Jak podaje IMGW, w niedzielę w Polsce - zwłaszcza na północy - przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne.

"U osób skłonnych do meteoropatii może występować pogorszony nastrój i obniżona sprawność psychofizyczna z objawami niepokoju, rozdrażnienia oraz osłabioną zdolnością skupienia uwagi" - czytamy w komunikacie.