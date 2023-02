Najbliższe dni upłynął w Polsce pod znakiem silnego wiatru. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend porywy na wybrzeżu mogą osiągać prędkość nawet 125 km/h. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm z wiatrem dochodzącym do 12 w skali Beauforta. W nowym tygodniu wiatr osłabnie i nie powinien przekraczać 65 km/h.

Sztorm na Bałtyku, 18.02.2022 r. / Fot. Info Meteo – Północ Pl. / Materiały prasowe

W piątek zachmurzenie będzie duże. Trzeba spodziewać się deszczu, a na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie od 3-5 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie wzmagający się do dość silnego, w porywach do 75 km/h, a nad morzem do 85 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach wiatr może osiągnąć w porywach nawet 120 km/h.

"Od piątkowego popołudnia na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i Żuławach występować będą gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej i z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. W odcinkach rzek uchodzących do morza będzie występować cofka, powodująca również tam wzrosty stanu wody i przekroczenia stanów umownych. Na Bałtyku sztorm - wiatr do 12 w skali Beauforta" - ostrzega IMGW.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże, ale od północnego zachodu w głąb kraju postępować będą większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.

Prognozowana temperatura minimalna to od 1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 6 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, nad morzem okresami bardzo silny, od 55 km/h do 70 km/h, w strefie brzegowej w porywach do 125 km/h. Na północy ma wiać z prędkością do 100 km/h, a w głębi kraju do 85 km/h. W Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 150 km/h, a w Karpatach do 100 km/h.

W sobotę nadal będzie pochmurno. Prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-5 stopni na wschodzie, około 8 w centrum do 11°C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h, a na północy do 100 km/h, zachodni. W Sudetach porywy wiatru mają dochodzić do 140 km/h, a w Karpatach do 110 km/h.

W niedzielę także będzie pochmurno. Trzeba się przygotować na opady deszczu, a w centrum i na północy kraju także deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie. Wiatr osłabnie i będzie dochodził w porywach do 60 km/h.

Poniedziałek będzie kolejnym dniem, gdy na niebie pojawi się dużo chmur. Przyniesie też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek znów będzie pochmurno z opadami deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie deszczu ze śniegiem. Prognozowana temperatura maksymalna to od 3-5 stopni na północnym wschodzie kraju do 12 na południowym zachodzie. Wiatr będzie nadal dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h.

Środa będzie kolejnym pochmurnym i deszczowym dniem. Termometry pokażą od 5 stopni na północy do 12 na południu. Wiatr będzie słaby umiarkowany, na południowym zachodzie i na wybrzeżu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek padać będzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Nieco się ochłodzi - termometry pokażą 3-6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.