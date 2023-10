Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, początek tego tygodnia będzie chłodny, a w nocy pojawią się nawet przygruntowe przymrozki. Od środy czeka nas jednak ocieplenie, a na termometrach zobaczymy ponad 20 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Malwina Zaborowska / Archiwum RMF FM

Dziś na zachodzie, południu i częściowo w centrum prognozowane jest zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Poza tym będzie dość pogodnie, jedynie na krańcach północnych możliwy jest przelotny deszcz.

W szczytowych partiach Karpat spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Temperatura maksymalna na dziś to od 8 stopni na południu, miejscami w centrum i na Pomorzu do 12 nad morzem.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu Lubelszczyzny, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie kraju temperatura spadnie przy gruncie do około -2 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek będzie na ogół pogodny, jedynie na krańcach południowych i północnych pojawić się na więcej chmur i tam możliwe są słabe opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni na południowym wschodzie i na Podhalu do 15 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza pogody na środę

W środę będzie pochmurno i wietrznie, ale ciepło. Miejscami, zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju oraz na Przedgórzu Sudeckim, prognozowane są opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni na wschodzie do 23 na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.=

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek na niebie zobaczymy sporo chmur, miejscami pojawią się opady deszczu i silny wiatr. Większe przejaśnienia możliwe będą początkowo na południu, a w drugiej części dnia na północy kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy do 22 na południu. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju w porywach do 55 km/h, a nad morzem do 85 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami na południu i krańcach północnych możliwe są opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na północy do 21 na południu. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę nadal będzie dość ciepło, a jednocześnie wietrznie. W północnej połowie Polski pojawi się sporo chmur i miejscami opady deszczu. Na południu zachmurzenie będzie umiarkowane i na ogół bez opadów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni nad morzem do 24 w południowej połowie kraju.

W niedziele ma być chłodniej. Prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy 14-16 stopni, jedynie na Podkarpaciu do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich.