Dobra wiadomość dla fanów Daniela Craiga. Już w przyszłym roku premierę będzie mieć trzecia część przygód genialnego detektywa Benoit Blanca, w którego rolę wciela się słynny aktor. Jej tytuł to "Wake Up Dead Man".

Daniel Craig na planie filmu "Na noże" / Claire Folger / PAP/Photoshot

Informacje o nowej produkcji z Danielem Craigiem w roli głównej ujawnił w mediach społecznościowych Rian Johnson - reżyser i scenarzysta filmów "Na noże" oraz "Glass Onion". Nie zdradził jednak żadnych szczegółów fabuły ani obsady.

Johnson zapowiedział, że w nowym filmie detektyw Blanc ma zmierzyć się z najniebezpieczniejszą sprawą w swojej dotychczasowej karierze. Do wpisu dołączył krótki spot, w którym słyszymy głos Daniela Craiga.

Instagram Rolka

Zdjęcia do filmu "Wake Up Dead Man" mają rozpocząć się już niedługo. Premierę na platformie Netflix zaplanowano na 2025 r.

Jedną z rzeczy, które najbardziej kocham w kryminałach, jest to, jak plastyczny jest ten gatunek. Istnieje całe spektrum tonalne od Carra do Christie - napisał w mediach społecznościowych Rian Johnson. Jak podkreślił, właśnie ta różnorodność i jej odkrywanie najbardziej ekscytuje go przy pracy nad przygodami Benoit Blanca.

Wideo youtube

Oba dotychczasowe filmu o genialnym, choć nieco ekscentrycznym detektywie, miały gwiazdorską obsadę. W "Na noże" Craigowi towarzyszyli m.in: Ana de Armas, Chris Evans, Christopher Plummer i Jamie Lee Curtis. W "Glass Onion" wystąpili m.in. Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr, Kate Hudson i Dave Bautista.