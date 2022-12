Na wschodzie i północy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na północnym wschodzie lokalnie opady mogą być marznące. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrastające do dużego, z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Pochmurna i wietrzna noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami prognozowane są opady deszczu, głównie na północy kraju, gdzie może spaść do 10 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie i w górach miejscami spadnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Temperatura od minus 1 na północnym wschodzie, około 3 w centrum, do plus 5 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie się wzmagał i będzie umiarkowany, na przeważającym obszarze kraju osiągający w porywach do 60 km/h. W obszarach nadmorskich i podgórskich dość silny, wiejący z siłą do 70 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach może osiągać prędkość do 100 km/h.

W drugi dzień świąt nawet 10 stopni na plusie

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Na północy kraju prognozowane sumy opadów do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 stopni w centrum i nawet 10 na południowym zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach do 70 km/h, w rejonach podgórskich Karpat i na wschodzie do 65 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy do 90 km/h.