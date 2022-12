Kiedy spotykamy się w świątecznym gronie najczęściej składamy sobie życzenia. Wielu z nas uwielbia ten moment, ale są i tacy, dla których to najtrudniejszy czas podczas Bożego Narodzenia. Koniec roku sprzyja też spotkaniom w szerszym gronie, gdzie składamy życzenia osobom np. z miejsca pracy, które słabo znamy. Jakie życzenia cieszą, a jakie potrafią zranić? Krakowskie Muzeum Etnograficzne przeprowadziło badania naszych odczuć.

Wigilie w firmach, wigilie w domach, łamanie opłatkiem, toasty noworoczne - w całym roku nie mamy tyle okazji do składania sobie życzeń, co teraz. Jednak nie wszyscy lubimy ten zwyczaj. Wielu z nas zabiera to całą radość z Bożego Narodzenia. Krakowskie Muzeum Etnograficzne przeprowadziło kilka lat temu badania dotyczące m.in. życzeń wigilijnych. Przy okazji łamania się opłatkiem, czasem w chwili szczerości mówimy za dużo lub mówimy to, czego ktoś po drugiej stronie nie chciałby usłyszeć.

To są takie często życzenia, które w wyobrażeniu osoby, która je składa, oznaczają coś dobrego. Ale dla osoby, która je przyjmuje niekoniecznie. Takim najprostszym przykładem jest życzenie dziecku, żeby się dobrze uczyło, żeby było grzeczne. To jest nasze życzenie, a niekoniecznie coś, o czym dziecko marzy - mówi Dorota Majkowska -Szajer z krakowskiego Muzeum Etnograficznego, współautorka badań dotyczących życzeń.

Wśród tematów, które mogą powodować dyskomfort u osoby, której składamy życzenia, są tematy osobiste, dotyczące powiększenia rodziny, znalezienia sobie partnera i wejścia w związek małżeński. Trudne bywają też tematy zawodowe, życzenia znalezienia lepszej pracy, skończenia studiów - jeśli to idzie dość opornie.

Cytat Zależy do kogo się kieruje te życzenia. Jak ktoś jest ubogi, trudno mu życzyć wielkiego majątku, jak wiemy, że go nie osiągnie

Cytat Są takie życzenia bardzo takie osobiste. których nie powinno się gdzieś tam składać danej osobie. Ktoś ma np. z zajściem w ciążę, nie życzmy mu dziecka

Cytat Jeżeli chodzi o intymność. to może należy jakoś to wyrazić, ale w innych słowach. Życzyć szczęścia i powodzenia w życiu osobistym

Życzenia, które naruszają naszą intymną przestrzeń oddalają zamiast zbliżać.

Dla wielu osób takie życzenia są znakiem, że ta druga osoba, która stoi naprzeciw nich, tak naprawdę ich nie rozumie, tak naprawdę nie wie, czego one pragną, o czym marzą, co jest ważne w ich życiu. Tylko powiela pewne schematy oczekiwań wobec dorosłej samodzielnej osoby, że życie ma wyglądać właśnie tak, że trzeba mieć męża, żonę, dzieci, dobrą pracę. I często właśnie tego rodzaju życzenia są oznaką, że ta bliskość, w którą wierzymy i którą chcielibyśmy, żeby się objawiła w tym magicznym momencie Wigilii po prostu pryska - tłumaczy Dorota Majkowska -Szajer.

To nie znaczy, że lepiej w ogóle nie personalizować życzeń. Każdemu mówić tylko "zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń". Taka formalizacja również może zaboleć.

Składając życzenia pamiętaj:

Życz tego, czego chce dana osoba, a nie tego czego ty i społeczeństwo od niej oczekujesz

Zbuduj bliską i intymną przestrzeń do życzeń. Czasem atmosfera jest ważniejsza od słów

Uważaj z poruszaniem tematów osobistych i zawodowych

Nie wypominaj braków i porażek w życiu osoby, której składasz życzenia

Nie składaj życzeń sztampowych, zwłaszcza najbliższym

To właściwie polega na takim budowaniu bliskości, budowaniu relacji, żebyśmy wyczuli czego ktoś oczekuje, a przede wszystkim żebyśmy byli też szczerzy wobec siebie. Róbmy to po prostu najlepiej, jak potrafimy, mając na uwadze to, że nie robimy tego dla siebie, tylko dla tej drugiej osoby, która stoi przed nami bardzo blisko - radzi Dorota Majkowska -Szajer.