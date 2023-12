Piątek, 8 grudnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że w piątek występować będzie "zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie możliwe rozpogodzenia".

"Miejscami słabe opady śniegu, bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na zachodzie, południu i w centrum do godzin okołopołudniowych mogą utrzymywać się marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m" - przekazał Instytut.

Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. Celsjusza na północnym wschodzie Polski, około -1 st. C w centrum, do 1 stopnia na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami ślisko na drogach i chodnikach.

Noc z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu Polski. Miejscami może padać śnieg, na zachodzie kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. W zachodniej części Polski spaść może około 5 centymetrów białego puchu.

"Lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -4 stopnie w centrum, do -1 st. C na zachodzie i 0 stopni Celsjusza na wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -12 st. C" - poinformował IMGW.

W nocy z piątku na sobotę wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy okresami porywisty. Na drogach i chodnikach może być miejscami ślisko.

Sobota, 9 grudnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Rano na południu można spodziewać się lokalnych mgieł, ograniczających widzialność do 300 metrów.

Na wschodzie Polski miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, który może przejściowo marznąć i powodować gołoledź.

"Temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na wschodzie, około 0 stopnia w centrum, do 3 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, na południu wiatr przejściowo słaby, zmienny. W Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h" - informuje Instytut.

Niedziela, 10 grudnia

W niedzielę - jak informuje IMGW - zachmurzenie będzie duże, występować mogą opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, który przejściowo może marznąć i powodować gołoledź.

Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, do 6 st. Celsjusza na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h.

Poniedziałek, 11 grudnia

Najbliższy poniedziałek będzie pochmurny. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północy, na wschodzie i na południu także deszczu ze śniegiem. Tam lokalnie mogą wystąpić opady marznące i gołoledź.

Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 8 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty.

Wtorek, 12 grudnia

We wtorek nadal czeka nas dużo chmur z opadami deszczu, a na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem.

"Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 65 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Środa, 13 grudnia

W środę lekkie ochłodzenie. Będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy także samego śniegu.

Jak przekazał IMGW, temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany.

Czwartek, 14 grudnia

W czwartek będzie już wyraźnie chłodniej w całej Polsce. Na południu i zachodzie kraju pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.

Na termometrach zobaczymy od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 4 stopni lokalnie na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.