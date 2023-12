Na szlakach turystycznych w Karkonoszach panują bardzo trudne warunki - ostrzegają ratownicy GOPR. W górach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego; w górnych partiach zaspy śniegu sięgają dwóch metrów.

/ Facebook.com/GOPR Karkonosze / facebook.com

Jak wynika z komunikatu Grupy Karkonoskiej GOPR, w środę w szczytowych partiach Karkonoszy większość szlaków jest nieprzetarta. "Warunki są bardzo trudne. Przez ostatnie dni wiatr, który mocno operował na grzbiecie, spowodował bardzo duże depozyty oraz zaspy miejscami nawet do dwóch metrów" - przestrzegają goprowcy.

W wywianych miejscach szlaki są oblodzone.Turyści wybierający się w góry powinni zaopatrzyć się w raczki i kije trekkingowe.

O tym, że warunki są trudne przekonała się dwójka turystów, którzy we wtorek utknęli na Grzbiecie w Sudetach Zachodnich. Zziębnięci i wyczerpani nie byli w stanie kontynuować marszu. Na ratunek ruszyło 9 ratowników, niestety do poszkodowanych nie dało się dotrzeć skuterami śnieżnymi i quadem. GOPR-owcy szli pieszo, a ewakuacja turystów skończyła się przed północą.

W środę w Karkonoszach temperatura w ciągu dnia spadnie do -3 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr, który w porywach przechodzi w silny, to zaś powoduje, że temperatura odczuwalna jest niższa.

W Karkonoszach wprowadzono drugi stopień zagrożenia lawinowego. "Zagrożenie lawinowe występuje głównie w żlebach kotłów polodowcowych, we wklęsłych formach terenu, oraz na stromych stokach powyżej górnej granicy lasu" - wskazują goprowcy. W szczytowych partiach Karkonoszy grubość pokrywy waha się od 50 do 80 cm śniegu, a w miejscach większej koncentracji do 130cm.