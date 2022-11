Aura będzie sprzyjała plenerowym obchodom 11 listopada. Jak na tę porę roku, będzie stosunkowo ciepło, na zachodzie nawet do 14 stopni, w całym kraju bez deszczu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

11 listopada będzie niezła pogoda, aby spędzić dzień na świeżym powietrzu, szczególnie, że nie prognozujemy intensywnych opadów deszczu, nie będzie też porywistego wiatru, choć jego podmuchy sprawią łopotanie flag - mówi meteorolog z IMGW Anna Woźniak.

Po przejściu frontu atmosferycznego, będziemy mieć w piątek zachmurzenie duże, ale bez deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni. W ciągu dnia na przeważającym obszarze najwyższa temperatura to 11 stopni Celsjusza, jedynie na zachodzie do 13, a nawet 14 stopni Celsjusza. Jak na listopad to niezły wynik - ocenia Woźniak.

Jaka pogoda w sobotę i niedzielę?

Natomiast w sobotę i niedzielę nad całą Polską będzie się stopniowo rozbudowywał wyż. Niestety w tym momencie nie możemy określić, jaką przyniesie aurę. Ciężko stwierdzić, czy będzie to jesienny pogodny wyż, czy raczej wręcz przeciwnie - listopadowy, zgniły - przyznaje.

Obecnie więcej wskazuje, że ze względu na to, iż wyż przyjdzie z południowego-zachodu, zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym i dużym - wskazuje Woźniak.

Noce stosunkowo ciepłe. Nie będzie znacznych spadków temperatury, wyniesie ona od ok. 6 do 7 stopni. Natomiast w ciągu dnia w najcieplejszym momencie ok. 12 stopni.

Nie spodziewamy się żadnych drastycznych zmian. Nie będzie ani bardzo ciepłego, ani bardzo zimno, raczej umiarkowana, jesienna pogoda bez deszczu - mówi meteorolog.