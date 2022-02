Czwartek w pogodzie czeka nas pochmurny i ze słabymi opadami. W zależności od regionu będzie to deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami także śnieg. Temperatura w całej Polsce bardzo zróżnicowana - od - 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na zachodzie - przekazał dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

