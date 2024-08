Najpierw 31 stopni Celsjusza i słonecznie, a w weekend nawet 20 stopni i burze - taka pogoda czeka nas w najbliższym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę na nowy tydzień.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prognozę pogody na nowy tydzień (12-18 sierpnia) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował na swojej stronie internetowej.

Wtorek: Słonecznie i nawet do 30 stopni Celsjusza

Jak informuje IMGW, we wtorek będzie słonecznie i jedynie na północnym wschodzie Polski okresami można spodziewać się chmur. Lokalnie możliwe są słabe, przelotne opady.

"Temperatura będzie rosnąć, od 20 stopni Celsjusza na wschodnim Wybrzeżu do 24 stopni na północnym wschodzie Polski, a w większości Polski od 25 do 28 stopni Celsjusza na południowo-zachodnich krańcach nawet do 30 st. C. Wiatr w całym kraju słaby" - podają synoptycy.

Środa: Powietrze pochodzenia zwrotnikowego

Instytut informuje, że od środy nad Polskę napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, co spowoduje dalszy wzrost temperatury.

W najcieplejszej porze dnia temperatura wyniesie od 24 do 28 stopni Celsjusza, a na zachodzie nawet ok. 31 stopni. "Pogoda będzie sucha, choć lokalnie na zachodnich i południowych krańcach Polski mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu" - przekazuje IMGW.