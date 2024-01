Prognoza pogody na czwartek

W czwartek w kraju zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie, południu i miejscami na północy deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i wysoko w górach także śniegu. Na południu miejscami wysokość opadów do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Beskidach o około 10 cm, w Tatrach o około 15 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na wschodzie, około 5 w centrum, do 7 st. C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, słabnący do 80 km/h. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 120 km/h, później do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, we wschodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem, na wschodzie i w górach także śniegu. Wysokość opadów na południu kraju miejscami około 10 mm. Wysoko w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od -2 st. C na wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C na zachodzie; w dolinach karpackich -3 st. C. Miejscami na wschodzie i południu nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, we wschodniej połowie kraju w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru 80 km/h, słabnące do 60 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach początkowo do 100 km/h, później do 80 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na piątek

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w górach miejscami przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na zachodzie i w centrum w drugiej połowie dnia opady deszczu. Na północnym zachodzie wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie, 1 st. C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 4 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie w drugiej połowie dnia okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich, przejściowo południowy.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwy przelotny deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach rano do 70 km/h, później do 50 km/h, zachodni oraz północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około 0 st. C. Miejscami ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Rano możliwy zanikający przelotny śnieg. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół zachodni oraz południowo-zachodni.