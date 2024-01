Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej - poinformował gdański magistrat.

Silne podmuchy wiatru nad morzem.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała we wtorek, że ostrzeżenie o sztormie drugiego stopnia dotyczy wschodniej części strefy brzegowej, od Latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa i obowiązuje od godz. 9 do godz. 23 we wtorek.





Synoptycy prognozują, że wystąpi wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8 w skali Beauforta.