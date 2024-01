Stopniowo będzie się ocieplać. Na Dolnym Śląsku termometry mają wskazać nawet 12 stopni Celsjusza. W centrum kraju w najcieplejszym momencie środy powinno być ok. 10 st., na wschodzie ok. 6 st. Podkarpacie będzie najchłodniejsze. Tam temperatura wzrośnie tam do 1 stopnia.

Noc ze środy na czwartek nadal pochmurna z przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są opady deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie oraz deszczu w centrum i na zachodzie kraju. Wysoko w Tatrach spadnie do 10 cm śniegu, a w Bieszczadach do 7 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 6 st. na zachodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Tatr. Tam temperatura spadnie do minus 1 stopnia.

Nadal wiać będzie bardzo silny wiatr, w porywach do 110 km/h nad morzem, do 90 km/h na zachodzie, do 75-85 km/h na wschodzie i lokalnie podczas burz do 100 km/h.

W kolejnych dniach pogoda zmienna, ale raczej z dodatnią temperaturą i silnym wiatrem.