Włochy: piękne plaże, przepiękne zabytki i krajobrazy, fenomenalne jedzenie i afrykański antycyklon - Minos, który według synoptyków przyniesie temperatury na poziomie 43-43 stopni Celsjusza. Chorzy, osoby starsze i dzieci są szczególnie narażone z powodu upałów.

Fala upałów we Włoszech / AA/ABACA/Abaca / East News

Pierwszy tego lata wyjątkowo dotkliwy upał na całym terytorium Włoch nadejdzie na początku tygodnia, a szczyt temperatur powyżej 40 stopni prognozowany jest między środą a piątkiem na południu: w Apulii, na Sycylii i Sardynii.

Za sprawą gorącego i wilgotnego powietrza pochodzenia subtropikalnego temperatury będą średnio o 8-10 stopni wyższe niż wynosi średnia w tym okresie - wyjaśniono w portalu iLMeteo.it

Upał ma być według zapowiedzi meteorologów piekielny i dlatego zjawisku, które je przyniesie nadano imię sędziego z Piekła z "Boskiej komedii" Dantego, wyznaczającego miejsce grzesznym duszom.

Od wtorku w Rzymie i Florencji oczekuje się 34 stopni, a w kolejnych dniach będzie jeszcze goręcej.

W wielu włoskich miastach ministerstwo zdrowia wprowadzi alarm. Wiążą się z nim ostrzeżenia, by unikać przebywania na powietrzu w najgorętszych porach dnia. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych, chorych i dzieci.

Jak się zauważa w mediach, ostrzeżenia przed falą upałów powinny dotrzeć do zagranicznych turystów zwiedzających Włochy, bo także oni są szczególnie narażeni na ich skutki podczas męczącego zwiedzania zabytków i oczekiwania w kolejkach, by do nich wejść.