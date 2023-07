Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy prognozują możliwość wystąpienia burz z gradem w powiatach: kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim i włoszczowskim i w Kielcach.

SPRAWDŹ, GDZIE PADA:

W czwartek do godz. 22 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk określono na 80 proc.