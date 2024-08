Szykuje się kolejny niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. IMGW ostrzega także przed upałami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla południa Polski. Obejmują one w całości województwo lubelskie, podkarpackie i małopolskie, niemal całe województwo świętokrzyskie oraz południe woj. mazowieckiego i śląskiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia w tych województwach obowiązują od godz. 12 do 20.

W pozostałej części kraju IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie mogą również wystąpić opady gradu.

Czas obowiązywania ostrzeżeń przed burzami pierwszego stopnia jest inny dla każdego regionu, na zachodzie kraju ostrzeżenia obowiązują do ok. godz. 13, w centralnej Polsce do godz. 15, a na wschodzie do ok. 20.