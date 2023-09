-

Ochłodzenie od czwartku

Opady deszczu i burze przyniosą gwałtowne ochłodzenie. Temperatura spadnie o nawet 10 stopni Celsjusza i nie przekroczy 23 kresek. Znacznie chłodniejsze będą też noce, nad ranem temperatura może spaść zaledwie do 7-8 stopni.

Aktualne prognozy jednak dają nadzieję, że ochłodzenie nie potrwa długo i będziemy mieli okazję do cieszenia się temperaturą godną pełni lata.



Wygląda na to, że od czwartku do soboty będzie chłodniej, ale w sobotę i niedzielę znów zacznie robić się cieplej. Trochę chłodu teraz przyjdzie, żeby przypomnieć, że to wrzesień, ale potem będzie jeszcze troszkę ciepło, więc jeszcze się tą pogodą nacieszymy - podsumowała synoptyczka IMGW.

W przyszłym tygodniu na termometrach znowu będziemy mogli zobaczyć do 30 stopni Celsjusza. Dłuższe ochłodzenie może nadejść dopiero w ostatnim tygodniu września.