Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i I stopnia przed burzami dla Polski południowej, zachodniej i centralnej. Poza ostrzeżeniami dotyczącymi burz w większości Polski obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałami. Alerty przed burzami wysłało także RCB.

/ Shutterstock



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.

Obowiązują one w południowych powiatach woj. podkarpackiego, zdecydowanej większości woj. małopolskiego, woj. śląskim, woj. opolskim, centralnych i zachodnich powiatach woj. łódzkiego, centralnych i południowych powiatach woj. wielkopolskiego oraz w centralnej i wschodniej części woj. dolnośląskiego.

Alerty obowiązują od godz. 12 do godz. 23 w czwartek.

Jak informuje IMGW, na terenach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, lokalnie do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h.

Miejscami możliwe będą opady gradu.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a prowadzenie działalności jest w tych warunkach mocno ograniczone.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane zostały z kolei dla zachodnich powiatów woj. podkarpackiego, zachodniej i centralnej części woj. świętokrzyskiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodnich powiatów woj. mazowieckiego, całego województwa kujawsko-pomorskiego, południowych powiatów woj. pomorskiego, wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, północnej i zachodniej części woj. wielkopolskiego, zachodnich powiatów woj. dolnośląskiego oraz południowej i wschodniej części woj. lubuskiego.

W większości miejsc będą obowiązywać także od godz. 12 do godz. 23 w czwartek.

Ostrzeżenie przed upałami

Poza ostrzeżeniami dotyczącymi burz, IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dotyczą większości Polski, z wyjątkiem południowych krańców woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego oraz północnej Polski, w tym woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północno-wschodniej części woj. mazowieckiego.

W miejscach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałami prognozowana jest temperatura maksymalna od 29 st. C do 31 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują przynajmniej do godz. 23 w czwartek; w niektórych miejscach obowiązują dłużej - w woj. lubelskim są one ważne do godz. 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami obowiązują z kolei w południowych powiatach woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w woj. wielkopolskim, południowej i wschodniej części woj. pomorskiego, powiecie mławskim i ciechanowskim w woj. mazowieckim oraz w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego.

W większości tych rejonów obowiązują one do godz. 20 w czwartek. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 30 st. C.



Poza IMGW, ostrzeżenia przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.