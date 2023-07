Najwyższy stopień alarmowy we Włoszech! Ekstremalne upały nie odpuszczają. We wtorek na dużym obszarze kraju temperatura wyniesie powyżej 40 stopni Celsjusza, w Rzymie spodziewane są nawet 43 stopnie.

Rzymianie i turyści szukają ochłody w fontannach / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

Z powodu upału w 20 włoskich miastach obowiązywać będzie we wtorek najwyższy stopień alarmu. W środę liczba ta wzrośnie do 23, co będzie rekordem.

Kulminacyjna fala upałów we Włoszech

Na dużym obszarze Włoch prognozowane są temperatury powyżej 40 stopni. W Rzymie, gdzie przewidywane są 42-43 stopnie, powstaną specjalne punkty pomocy, także dla dziesiątek tysięcy turystów.

Na ten tydzień zapowiadane jest kulminacyjne uderzenie fali upałów, jakie przyniósł kolejny antycyklon afrykański.

W poniedziałek najwyższy czerwony alert ogłoszono w 17 miastach. We wtorek na mocy decyzji Ministerstwa Zdrowia obowiązywać będzie w 20: w Rzymie, Ankonie, Bolonii, Bolzano, Brescii, Cagliari, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latinie, Mesynie, Neapolu, Palermo, Perugii, Pescarze, Rieti, Trieście, Wenecji, Weronie i Viterbo.

W środę lista ta powiększy się o Bari, Katanię, Civitavecchię i Turyn, ale już bez Bolzano.

Temperatura niebezpieczna dla ludzi

Obecne warunki klimatyczne stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla dzieci, osób starszych i chorych - ostrzega resort zdrowia.

W Rzymie w związku zapowiadanym rekordowym skwarem powyżej 40 stopni od wtorku uruchomionych zostanie 28 punktów pomocy, które zorganizowała Obrona Cywilna. Znajdować się one będą w miejscach masowo uczęszczanych przez rzymian i turystów, między innymi koło Koloseum, na placu Weneckim, Piazza del Popolo, przy stacjach metra i lokalnych targach.

Ochotnicy rozdawać będą wodę w butelkach, a także bidony, oraz udzielać pomocy tym, którzy poczują się źle z powodu przegrzania organizmu.

Jednocześnie Obrona Cywilna zaapelowała do rzymian, by jeśli nie muszą, nie wychodzili w najgorętszej porze. To jest żelazna zasada tych dni - powtarzają eksperci w mediach.