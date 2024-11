W czwartek od godz. 17 na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed oblodzeniem - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Instytut wydał też ostrzeżenie 2. stopnia przed silnym wiatrem.

Intensywne opady śniegu w okolicach Gniewina / Adam Warżawa / PAP

Śnieg i śnieg z deszczem

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju miejscami pojawią się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Największe opady prognozowane są w rejonie Pomorza, gdzie całkowita suma opadów śniegu może wynieść od 10 do 15 cm. Na pozostałym obszarze opady śniegu będą mniej intensywne.

Temperatura wyniesie od zera st. C na północnym wschodzie Polski do 4 st. C na południowym zachodzie i wybrzeżu. W obszarach podgórskich temperatura maksymalna od -3 st. C do zera st. C. W całym kraju wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny, z prędkością nawet do 60 km/h. W tym rejonie wystąpią zawieje śnieżne, które mocno ograniczą widzialność na drogach.

Oblodzone drogi i chodniki

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju występować będą przelotne opady śniegu, w pasie nadmorskim opady deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie na południu województwa opolskiego i śląskiego nawet około 10 cm. Intensywniejsze opady śniegu wystąpią również miejscami na północy Opolszczyzny, na Śląsku, na ziemi łódzkiej i świętokrzyskiej. W nocy temperatura spadnie poniżej zera. Tak naprawdę ta temperatura już w ciągu dnia zacznie się obniżać. Spowoduje oblodzenie nawierzchni dróg i chodników - przekazał Jakub Gawron.

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Ostrzeżenia obowiązują w południowo wschodniej Polsce oraz na północnym zachodzie kraju, gdzie oblodzenie będzie najbardziej uciążliwe. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.



Temperatura minimalna od -4 st. C na zachodzie Polski do -2 stopni na wschodzie. Lokalnie w obszarach podgórskich do -6 st. C. Na przeważającym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu wiatr dość silny, do około 60 km/h.



IMGW wydało także ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z południa. Ten wiatr rzeczywiście będzie w rejonach podgórskich Karpat odczuwalny, szczególnie dla mieszkańców Podhala - powiedział synoptyk. W szczytowych partiach gór wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek także śnieg i deszcz ze śniegiem

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami w całym kraju pojawiają się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najwięcej opadów, od 5 do 7 cm śniegu wystąpi w rejonie Wybrzeża, na obszarach podgórskich Sudetów i Karpat. Temperatura wyniesie od zera st. C na wschodzie kraju do 3 st. C na południowym zachodzie Polski. Nad morzem wiatr będzie przeważnie słaby, na południu kraju i nad morzem wiatr umiarkowany. Na południu wiatr porywisty, w obszarach podgórskich Karpat do około 55 km/h.



W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -4 st. C, miejscami na południu do 2 st. C nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury, lokalnie do około -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.