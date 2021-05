Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców siedmiu województw na południu Polski przed burzami z gradem. W prawie całym kraju mogą wystąpić ponadto przelotne opady deszczu.

Uważajcie dziś na burze i sprawdzajcie aktualne komunikaty pogodowe / Pixabay

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przelotne opady deszczu wystąpią na większości obszaru Polski, ale najbardziej deszczowo będzie na południu. Tam oraz na zachodzie kraju spodziewane są również burze. Mogą im towarzyszyć także opady gradu.



Najgroźniejsze burze będą występowały na południowym zachodzie i południu, z porywami wiatru do 70 km/h i opadami deszczu do 25 mm - przekazała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.



IMGW wydało alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla siedmiu województw. Są to:



część województwa dolnośląskiego,

województwa opolskiego,

województwa małopolskiego,

województwa śląskiego,

części województwa podkarpackiego,

części województwa świętokrzyskiego,

części województwa lubelskiego.

Burze mogą pojawić się już po południu. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do północy.



Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Nadal ciepło, ale...

Temperatura, według zapowiedzi synoptyków, wyniesie około 14-15 st. C na północy kraju, przede wszystkim na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, ale także i w Kotlinach Sudeckich. W centrum kraju termometry pokażą od 17 st. C do 20 st. C.

W rejonach, które nie zostały objęte alertami pogodowymi wiatr będzie umiarkowany i słaby.

Według IMGW, koniec tygodnia przyniesie jeszcze sporo opadów deszczu. Lokalnie wystąpią również burze, będzie też więcej chmur, niż słońca. Temperatura będzie umiarkowana - średnio od 15 st. C do 20 st. C.

